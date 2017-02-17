Акции Samsung дешевеют на фоне ареста главы корпорации

Бумаги крупного южнокорейского производителя электроники и бытовой техники Samsung Electronics торгуются в минусе на фоне ареста фактического руководителя корпорации Ли Чжэ Ёна, сообщает Прайм.

"Как свидетельствуют данные торгов, на 06:52 акции Samsung на Корейской бирже снижались на 1,21% к предыдущему закрытию. При этом ранее бумаги компании падали на 3,2%", - говорится в сообщении.

Читайте такжеSamsung подешевела на $22 миллиарда после отзыва Galaxy Note 7

Как сообщают корейские СМИ, суд в Сеуле выдал ордер на арест фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна, который обвиняется во взяточничестве в связи с крупным коррупционным скандалом вокруг президента страны Пак Кын Хе. В ожидании судебного решения по своему делу фактический глава корпорации будет находиться в тюрьме города Йыван в 15 километрах южнее столицы, пишет корейское агентство Рёнхап.

"Следствие должно завершиться до 28 февраля, но может быть продлено на один месяц с согласия исполняющего обязанности президента Южной Кореи премьер-министра Хван Гё Ана", - подчеркивает издание.

"Мы сделаем все возможное, чтобы истина раскрылась во время будущих судебных разбирательств", - цитирует Reuters краткое заявление корпорации Samsung после ареста Ли Чжэ Ёна.