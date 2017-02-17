Moody's Corp в 2016 году сократил прибыль в 3,5 раза

Чистая прибыль американской компании Moody's Corporation, владеющей рейтинговым агентством Moody's, по итогам 2016 года сократилась по сравнению с 2015 годом в 3,53 раза - до 266,6 миллиона долларов, сообщает Прайм.

"Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 1,36 доллара против 4,63 доллара годом ранее. Выручка Moody's увеличилась на 3,44%, до 3,604 миллиарда долларов. Операционная прибыль составила 638,7 миллиона долларов, что в 2,3 раза ниже прошлогоднего показателя", - говорится в сообщении.

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По итогам четвертого квартала Moody's зафиксировала убыток в 428,6 миллиона долларов против прибыли в 217,9 миллиона долларов за аналогичный период предыдущего года. Разводненный убыток на акцию составил 2,22 доллара против прибыли в 1,09 доллара годом ранее, аналитики прогнозировали прибыль на акцию в 1,24 доллара. Выручка компании выросла на 8,8%, до 942,1 миллиона долларов. Операционный убыток составил 473,1 миллиона долларов против прибыли в 333,1 миллиона долларов в четвертом квартале 2015 года.

"2016 год отличался от других разнообразием событий, влияющих на глобальные финансовые рынки. В нестабильных рыночных условиях Moody's получил хорошие финансовые показатели, достигнув показателя по выручке в 3,6 миллиарда долларов, что на 3% больше по сравнению с 2015 годом", - приводятся в релизе слова генерального директора Moody's Рэймонда Макдэниэла (Raymond McDaniel).

По итогам 2017 года компания ожидает прибыль на акцию в диапазоне 5,15-5,30 доллара.

Компания Moody's Corporation была основана в 1909 году в США. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Число сотрудников по данным на декабрь 2016 года составляет примерно 10,6 тысячи человек по всему миру, компания присутствует в 36 странах.