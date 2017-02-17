Продавать госимущество будут по-новому: ФГИУ готовит законопроект о приватизации

17:52, 17 февраля 2017
Фондовый рынок
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В Фонде отметили, что основной целью законопроекта является внедрение передовых мировых практик в процедуру продажи государственных активов, а также запуск массовой приватизации.

Фото УНИАН

Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли, а также консалтинговой компанией Baker McKenzie заканчивает работу над новым законопроектом о приватизации и вскоре представит его Кабинету министров Украины.

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Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

Согласно сообщению, основной целью законопроекта является внедрение передовых мировых практик в процедуру продажи государственных активов, а также запуск массовой приватизации.

При этом в фонде рассчитывают значительно упростить процедуру приватизации небольших объектов, а также регламентировать процедуру привлечения всемирно известных инвестиционных советников к продаже больших объектов.

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн, что на 24,8% больше, чем в 2015 году.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.

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