Продавать госимущество будут по-новому: ФГИУ готовит законопроект о приватизации
В Фонде отметили, что основной целью законопроекта является внедрение передовых мировых практик в процедуру продажи государственных активов, а также запуск массовой приватизации.
Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли, а также консалтинговой компанией Baker McKenzie заканчивает работу над новым законопроектом о приватизации и вскоре представит его Кабинету министров Украины.
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Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.
Согласно сообщению, основной целью законопроекта является внедрение передовых мировых практик в процедуру продажи государственных активов, а также запуск массовой приватизации.
При этом в фонде рассчитывают значительно упростить процедуру приватизации небольших объектов, а также регламентировать процедуру привлечения всемирно известных инвестиционных советников к продаже больших объектов.
Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 млн грн, что на 24,8% больше, чем в 2015 году.
Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор.
Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.