Фондовый рынок Украины в 2009 г. может вырасти на 10-15% - эксперт

При более-менее стабильной политико-экономической обстановке в Украине и умеренной инвестиционной активности украинскому фондовому рынку вполне по силам вырасти в 2009 году на 10-15%. Такое мнение УНИАН высказал генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

При этом он отметил, что в условиях продолжающейся общемировой финансовой нестабильности, слабых показателей в финансово-производственном секторе национальных экономик, недостаточном платежеспособном спросе на товарных рынках и недостатке доверия системных инвесторов украинскому биржевому рынку будет очень сложно показать какой-нибудь существенный рост.

О.МОРКВА также добавил, что при развитии политико-экономической ситуации по пессимистическому сценарию и окончательному свертыванию в Украине инвестиционных программ украинский биржевой рынок может за 2009 год рухнуть дополнительно еще на 20-30%.