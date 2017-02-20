Крупнейшее слияние в пищевом секторе не состоится: Kraft Heinz передумала покупать Unilever

Компания Kraft Heinz отказался от планов купить Unilever за $143 млрд спустя два дня после того, как намерения производителя кетчупов стали известны. Об этом сообщает Bloomberg.

«Unilever и Kraft Heinz относятся друг к другу с большим уважением», — говорится в совместном заявлении компаний. «Kraft Heinz имеет крайнее уважение к культуре, стратегии и лидерству Unilever», — приводит агентство текст заявления.

О планировании сделки по слиянию стало известно 17 февраля, однако тогда же Unilever отклонила предложение Kraft Heinz. Производитель кетчупов предлагал выкупить Unilever по цене в $50 за акцию. В Unilever же это предложение расценили как «фундаментально недооценивающее» ее стоимость, пишет РБК.

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Kraft Heinz столкнулась с большими трудностями в попытках договориться с производителем бытовой химии, сообщают знакомые с ситуацией источники Bloomberg. Менеджмент Unilever во время непубличных переговоров выражал раздражение тем, что в Kraft Heinz недооценили Unilever и не обладают планами объединения компаний.

Акции Unilever выросли на 13% на закрытии торгов в Амстердаме в пятницу, достигнув рекордных $47,57 за акцию. Kraft Heinz поднялась на 11%, побив рекорд на Нью-Йоркской бирже.

Неудавшаяся сделка могла стать крупнейшим слиянием в пищевом секторе, отмечает Bloomberg.