Приватизация-2017: в Кабмине планируют продать более 100 предприятий

11:11, 20 февраля 2017
Фондовый рынок
959

Кубив выразил надежду, что неудача с продажей в конце 2016 года одного из основных активов страны - Одесского припортового завода - не окажет влияния на процесс приватизации в целом. 

Фото УНИАН

В текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий, сообщил в интервью УНИАН первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив. 

Читайте такжеПродавать госимущество будут по-новому: ФГИУ готовит законопроект о приватизации

«В этом году продаже подлежат более 100 компаний, и сейчас (Минэкономразвития - УНИАН) с Фондом госимущества готовим обновленный перечень объектов. Кроме того, уже подготовили законопроект, который усовершенствует процесс приватизации - упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию. Вскоре планируем внести этот законопроект в парламент», - отметил Кубив.

Он также выразил надежду, что неудача с продажей в конце 2016 года одного из основных активов страны - Одесского припортового завода - не окажет влияния на процесс приватизации в целом. 

Читайте такжеОбнародован план приватизации на 2017 год – ОПЗ хотят снова выставить на продажу в декабре

«Ключевой проблемой, которая вредит успеху приватизации ОПЗ, является наличие долга перед Group DF, увеличение задолженности предприятия за энергоресурсы и убыточность деятельности. Существует и неблагоприятная конъюнктура цен на рынке минеральных удобрений. Причем прогнозы неутешительные. Поэтому аукцион в прошлом году не состоялся, хотя к подготовке приватизации завода привлекали признанные международные организации: инвестиционный банк UBS, EY, Baker & McKenzie», - сказал Кубив.

Он также сообщил, что Фонд госимущества отрабатывает пути возобновления работы предприятия и должен внести предложения для определения оптимальных решений по заводу. 

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор. Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter