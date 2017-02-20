Приватизация-2017: в Кабмине планируют продать более 100 предприятий

В текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий, сообщил в интервью УНИАН первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

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«В этом году продаже подлежат более 100 компаний, и сейчас (Минэкономразвития - УНИАН) с Фондом госимущества готовим обновленный перечень объектов. Кроме того, уже подготовили законопроект, который усовершенствует процесс приватизации - упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию. Вскоре планируем внести этот законопроект в парламент», - отметил Кубив.

Он также выразил надежду, что неудача с продажей в конце 2016 года одного из основных активов страны - Одесского припортового завода - не окажет влияния на процесс приватизации в целом.

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«Ключевой проблемой, которая вредит успеху приватизации ОПЗ, является наличие долга перед Group DF, увеличение задолженности предприятия за энергоресурсы и убыточность деятельности. Существует и неблагоприятная конъюнктура цен на рынке минеральных удобрений. Причем прогнозы неутешительные. Поэтому аукцион в прошлом году не состоялся, хотя к подготовке приватизации завода привлекали признанные международные организации: инвестиционный банк UBS, EY, Baker & McKenzie», - сказал Кубив.

Он также сообщил, что Фонд госимущества отрабатывает пути возобновления работы предприятия и должен внести предложения для определения оптимальных решений по заводу.

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор. Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.