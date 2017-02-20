Минфин ищет финансового советника для размещения евробондов

Министерство финансов Украины объявило конкурс на привлечение финансового советника для размещения евробондов, говорится в сообщении министерства.

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«С целью эффективного управления государственным долгом Министерство финансов Украины в соответствии со статьей 16 Бюджетного кодекса Украины планирует привлечь финансового советника по вопросам управления государственным долгом и осуществлением государственных внешних заимствований», - говорится в сообщении.

Как отмечается, потенциальные претенденты должны подать предложения по предоставлению своих услуг и указать опыт работы за последние 10 лет, в том числе для государств, которые сотрудничают в рамках программ МВФ, опыт участия в размещении облигаций на международных рынках капитала для суверенных заемщиков, опыт торговли или владения внешними обязательствами Украины за последние 5 лет, а также общий опыт работы с заемщиками в странах Восточной Европы и в странах СНГ, в том числе в Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в текущем году выйти на внешние рынки заимствований и осуществить размещение евробондов, однако их объем не будет значительным. По мнению министра финансов Украины Александра Данилюка, возможное размещение станет скорее сигналом присутствия Украины на рынке.

Ранее глава Минфина уже заявлял, что Украина может выйти на внешний рынок заимствований во второй половине 2017 года, но при условии приемлемой цены размещения и уровня кредитных рейтингов страны. В сентябре 2016 года Украина осуществила размещение евробондов под гарантии правительства США на 1 млрд долл.