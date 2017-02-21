Правительство готовит газораспределительные сети к передаче в аренду

Кабинет министров Украины утвердил проект типового договора аренды газораспределительных сетей (ГРС) и примерного договора эксплуатации этих сетей, которые необходимы для последующей передачи ГРС в аренду компаниям-облгазам, а также поручил Фонду госимущества и Министерству энергетики и угольной промышленности провести инвентаризацию этих активов до конца 2018 года.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства во вторник.

«Проектом постановления предусматривается утверждение типового договора аренды ГРС и примерного договора эксплуатации ГРС, а также определяется Минэнергоугля как орган управления ГРС», - сказал первый вице-премьер-министр и глава Министерства экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя данное решение.

По словам Кубива, этим документом поручено Фонду государственного имущества и Миниэнергогуля провести инвентаризацию, паспортизацию и проверить наличие правоустанавливающих документов на эти сети до 31 декабря 2018 года.

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Согласно информации главы Минэкономразвития, на сегодня ГРС находятся на балансе компаний-операторов (облгазов), которые имеют возможность пользоваться этим государственным имуществом бесплатно. В то же время, ранее принятый закон «О рынке природного газа» запрещает бесплатное использование этих сетей.

Как сообщал УНИАН, закон «О рынке природного газа», который регламентирует внедрение рыночных принципов на рынке газа, был принят в 2016 году, и вступил в силу с 1 октября прошлого года.

Согласно этому документу, ГРС должны быть взяты в аренду компаниями-операторами, а не использоваться, как сейчас, на условиях договоров ответственного ведения. Также отмечалось, что эти договора были введены постановлением Кабмина №770 от 20 августа 2012 года, которое уже отменено.

По информации народных депутатов, которые выступили инициаторами принятия законопроекта о переходе к аренде ГРС и установлении платы аренды, возможные поступления в бюджет 2017 года в случае введения арендной платы составят более 700 млн грн.