Российский "Лукойл" завершил сделку по продаже "Карпатнефтехима"

Российская частная нефтяная компания «Лукойл» завершила сделку по продаже 100% доли владения нефтехимического предприятия «Карпатнефтехим» (Ивано-Франковская обл.). Об этом сообщает пресс-служба «Лукойла».

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«Лукойл» завершил сделку по продаже 100% доли владения в компании Lukoil Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод «Карпатнефтехим», расположенный на территории Ивано-Франковской области Украины», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля 2017 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Techinservice Limited (Англия) купить более 25% нидерландской Lukoil Chеmical B.V., которой принадлежит 100% нефтехимической компании «Карпатнефтехим», а также более 50% - физлицу - гражданину Украины через Xedrian Holding Ltd (Кипр).

9 февраля пресс-служба АМКУ сообщила, что опосредованным собственником доли компании через Xedrian Holding Ltd стал Ильхам Мамедов, который ранее возглавлял «Лукойл-Украина».

Справка УНИАН. «Карпатнефтехим» (г. Калуш, Ивано-Франковская обл.) создан в 2004 году. Предприятие специализируется на производстве хлора, каустической соды, винилхлорида, этилена, полиэтилена и пропилена.

В апреле 2015 года австрийская компания AMIC Energy Management GmbH (AMIC) в лице дочерней компании «АМИК Украина» закрыла сделку с «Лукойлом» по покупке 100% акций «Лукойл-Украина», владеющей около 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины.