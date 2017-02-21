В ФГИУ появились претензии к компании Ахметова по приватизации "Укртелекома"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) считает, что компания ЕСУ (ESU), которая является основным акционером крупнейшего оператора фиксированной связи Украины «Укртелеком» и принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, не выполнила ряд обязательств по договору приватизации «Укртелекома».

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Об этом сообщила пресс-служба «Укртелекома».

«Проверка (приватизационных обязательств ЕСУ перед "Укртелекомом" - УНИАН) началась в мае 2016 года, и в феврале 2017 года с большим опозданием Фонд государственного имущества Украины направил ЕСУ акт, в котором не подтвердил выполнение нескольких из более 50 обязательств», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы «Укртелекома», компания ЕСУ в свою очередь не согласна с отдельными выводами, изложенными в акте, и призывает ФГИУ к компромиссу. Отмечается, что в случае обращения ФГИУ в суд, ЕСУ будет готов защитить свою позицию и право собственности на акции «Укртелекома».

В сообщении поясняется, что группа СКМ стала собственником контрольного пакета акций «Укртелекома» в 2013 году, спустя два года после его приватизации. Группа опосредованно приобрела ЕСУ у предыдущих собственников, участвовавших в приватизации «Укртелекома» в 2011 году и заключивших приватизационный договор, в котом содержались упомянутые обязательства.

«По мнению «ЕСУ», ключевые претензии ФГИУ связаны с действиями или бездействием предыдущих владельцев «Укртелекома» и характером обязательств, взятых ими на себя во время приватизации», - говорится в сообщении.

На сайте оператора отмечается, что с момента вхождения «Укртелекома» в СКМ оператор демонстрирует стабильные финансовые результаты, ведет прибыльную деятельность и ежегодно платит в госбюджет почти 2 млрд грн. При этом в сообщении говорится, что оператор продолжает предоставлять свои телекоммуникационные услуги в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» в 2016 году сократил чистую прибыль по сравнению с 2015 годом в 1,8 раза - до 244 млн грн. В то же время выручка компании в 2016 году уменьшилась на 2% - до 6,636 млрд грн.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи почти 8 млн абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного Интернета более 1,6 млн клиентов.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).