Для приватизации Украине необходимо перевести в Черное море "потерянные" в Каспийском море танкера - ФГИУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Одессе сообщил начальник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Алексей Косьмин. По его словам, ЧМП исключено из числа объектов, подлежащих приватизации.

«Правительство приняло решение о поиске дополнительных активов предприятия. В ближайшее время сотрудники Министерства инфраструктуры и Службы безопасности Украины выедут во Вьетнам, чтобы решить вопрос с долей ЧМП в причале в тамошнем порту. Кроме того, обнаружилось, что в Барселоне (Испания) есть здание, принадлежащее пароходству», - сказал Косьмин.

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Отвечая на вопрос о возможной приватизации другой судоходной компании – «Укртанкер» (такое предложение поступило в ФГИУ от мининфраструктуры), руководитель регионального отделения сказал, что «до «Укртанкера», то у него - два танкерных судна, оба - в Каспийском море.

«Один затонул и лежит на дне уже достаточно давно с огромными долгами. А капитан второго опасается заходить в российские порты, потому что там теплоход арестуют за долги того, который лежит на дне. И вот он там где-то «гуляет» между Ираном, Казахстаном, Туркменией. Там какая-то дагестанская компания управляет», - сказал Косьмин. По его словам, профильное министерство говорит о необходимости приватизации данного объекта, но, как отметил Косьмин, для этого «министерство должно изыскать возможность перевести эти танкеры в акваторию Черного моря».

Косьмин также заметил, что в этом году ФГИ выставит на приватизацию ряд объектов Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества решил приватизировать Черноморское морское пароходство. Первичная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 30 сентября прошлого года составляла 180,5 млн грн, а остаточная – 83,2 млн грн. Об этом говорилось в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации».

Справка УНИАН. Официальной датой образования Черноморского морского пароходства считается 16 мая 1833 года. В 1991-м на балансе ЧМП числилось 350 судов основного флота и свыше тысячи — вспомогательного. До распада СССР доходы компании достигали 1 млрд. долл. в год. Однако уже в 1993-м ее долги превысили 200 млн. долл. В том же году был образован акционерный концерн «Бласко», на чей баланс перешли суда ЧМП. Большинство из них были проданы.

В состав имущества ГСК «Укртанкер» в настоящее время входят два нефтеналивных судна - танкер «Виктор Кибенок» (1998 год введения в эксплуатацию) и танкер «Владимир Правик» (1987 год ввода в эксплуатацию), используется ООО «ЮНИ-ТАНКЕР» по договору бербоут- чартера. Судно не осуществляет коммерческие рейсы.