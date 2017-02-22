Фондовые индексы США вновь достигли исторических максимумов

Основные фондовые индексы США во вторник вновь достигли исторических максимумов на фоне корпоративных новостей и оптимизма инвесторов касательно экономической программы президента страны Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

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Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,58% - до 20743 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,47%, до 5865,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 —на 0,6%, до 2365,38 пункта, сообщает Прайм.

Во вторник крупнейшая в мире розничная торговая сеть Wal-Mart Stores Inc. сообщила, что по итогам четвертого квартала 2016/17 финансового года (завершился 31 января) ее выручка выросла на 1% в годовом выражении, до 130,9 миллиарда долларов. Кроме того, скорректированная прибыль на акцию достигла 1,30 доллара, превысив прогнозы экспертов, ожидавших этот показатель на уровне 1,28 доллара.

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Один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. и американская интернет-компания Yahoo! внесли поправки в соглашение по покупке большей части бизнеса поисковика, в частности снизив стоимость их сделки на 350 миллионов долларов, до 4,48 миллиарда долларов.

Инвесторы обратили внимание на заявления представителей Федрезерва. Ранее в понедельник президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что если текущая экономическая ситуация в США сохранится, то она выступит за повышение ставки в скором времени. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, в свою очередь, не исключил, что поддержит повышение процентной ставки ФРС на следующем заседании регулятора в марте, если увидит, что инфляция в США продолжает ускоряться. Эти комментарии укрепили мнение некоторых участников рынка, что ставка будет повышена на заседании ФРС в марте.