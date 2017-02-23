Гройсман назвал нецелесообразной полную приватизацию стратегически важных госкомпаний

Правительство Украины считает нецелесообразным полную продажу государственных предприятий, представляющих стратегический интерес и владеющих уникальными производственными технологиями.

Читайте такжеОбнародован план приватизации на 2017 год – ОПЗ хотят снова выставить на продажу в декабре

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе поездки в Харьковскую область.

Вместе с тем, глава правительства допустил продажу небольших пакетов акций стратегически важных предприятий с целью привлечения партнеров по производству.

«В Украине 3,5 тыс. предприятий государственной формы собственности. Государство - это не самый эффективный собственник. И у нас есть предприятия, которые можно продать на прозрачных аукционах. Но есть и предприятия, которые производят уникальную продукцию. Продавать такие предприятия полностью - недопустимо, - сказал глава правительства. - В то же время, если мы при продаже небольшого пакета акций таких предприятий сможем привлечь производителей мирового уровня, это нормально. И тут нужно исходить из интересов государства».

Как сообщал УНИАН, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор. Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики.

В целом в текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий.