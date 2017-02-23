Минэнергоугля создало новое госпредприятие - "Украинская топливно-энергетическая компания"

18:58, 23 февраля 2017
Фондовый рынок
722

Предприятие создано с учетом предложения департамента нефтегазового комплекса министерства. При этом в документе не указан род деятельности нового предприятия.

Фото УНИАН

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало предприятие «Украинская топливно-энергетическая компания».

Читайте такжеПравительство готовит газораспределительные сети к передаче в аренду

Соответствующий приказ от 23 февраля размещен на сайте министерства. 

Предприятие создано с учетом предложения департамента нефтегазового комплекса Минэнергоугля.

При этом в документе не указан род деятельности нового предприятия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter