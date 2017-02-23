Минэнергоугля создало новое госпредприятие - "Украинская топливно-энергетическая компания"
18:58, 23 февраля 2017Фондовый рынок
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Предприятие создано с учетом предложения департамента нефтегазового комплекса министерства. При этом в документе не указан род деятельности нового предприятия.
В документе не указан род деятельности нового предприятия / Фото УНИАН
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало предприятие «Украинская топливно-энергетическая компания».
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Соответствующий приказ от 23 февраля размещен на сайте министерства.
Предприятие создано с учетом предложения департамента нефтегазового комплекса Минэнергоугля.
При этом в документе не указан род деятельности нового предприятия.
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