Виртуальна валюта биткоин обновила исторический максимум на бирже

Биржевой курс биткоина в среду 24 февраля пробил исторический максимум и составил $1,183.68.

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Об этом свидетельствуют данные нью-йоркской биржи itBit, сообщает РБК.

Курс биткоина к доллару получил толчок к росту на утренних торгах, когда его стоимость к доллару держалась выше $1,000, сообщается на сайте CoinDesk. Стоимость криптовалюты стала подниматься утром, когда составила oколо $1,100 и сейчас продолжает держаться выше этого уровня.

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По данным CoinDesk, толчком для роста курса биткоина стали позитивные ожидания трейдеров. По их предположениям, Комиссия по ценными бумагам и биржам США одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд. Такое решение должно быть принято до 11 марта.

В начале января биржевой курс биткоина впервые с 2013 года превысил $1000. Тогда 29 ноября курс криптовалюты составлял $1242. После этого ​курс биткоина резко упал.