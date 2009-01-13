Симоненко обвинил семью Президента в газовом «семейном подряде»
Петр Ющенко напомнил о судебном иске
Лидер Компартии Украины Петр Симоненко заявил, что газотранспортная система Украины, которую якобы хотят захватить россияне, уже захвачена совладельцем "РосУкрЭнерго"Дмитрием Фирташем при содействии президента Виктора Ющенко. "Сегодня звучат истерические заявления о якобы намерениях России захватить газотранспортную систему Украины. Так она уже захвачена, захвачена Фирташем", - сказал Симоненко, выступая во вторник с трибуны парламента Украины. По словам лидера Компартии, контрольные пакеты украинских газораспределительных станций принадлежит "РосУкрЭнерго", которая контролирует 75% рынка газа на Украине, а это почти 50 миллиардов кубов в год. "Учитывая режим полного содействия со стороны Ющенко для "РосУкрЭнерго"и его совладельца господина Фирташа, можно только догадываться какие откаты поступали на счета президентской семьи и какие масштабы этой коррупции. Этот семейный подряд Ющенко-Фирташа надо наконец-то остановить и дать ему правовую оценку", - заявил Симоненко.
В ответ народный депутат Петр Ющенко предостерег Коммунистическую партию Украины от неправдивых обвинений в адрес Президента Украины Виктора Ющенко и его семьи в причастности к так называемым «газовым делам».
В комментарии агентству УНИАН брат Президента Украины заметил, что Коммунистическая партия Украины и ее лидер Петр Симоненко “неоднократно неправдиво обвиняли Президента Украины Виктора Ющенко и его семью в причастности к так называемым «газовым делам». Особенно такая волна обвинений растет во время обострения украинско-российских газовых отношений”.
П.Ющенко напомнил, что 12 мая прошлого года Печерский районный суд в полном объеме удовлетворил его иск к П.Симоненко и КПУ о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации относительно обвинений в адрес В.Ющенко и его семьи в отмывании средств через нынешнюю схему поставок российского газа.
«Компартия цинично пренебрегла решением суда, и пасквили на Президента Украины, его семью, и в том числе меня, до сих пор находятся на сайте КПУ», - подчеркнул П.Ющенко.
Он также не исключает, что эти, уже традиционные, обвинения могут возобновиться и сейчас.
П.Ющенко предостерегает Компартию от распространения в будущем недостоверных заявлений, и напоминает, что КПУ, согласно судебному решению, должна опровергнуть все обвинения.
Как сообщалось, 12 января КПУ распространила открытое письмо в адрес В.Ющенко, в котором призывает главу государство добровольно уйти в отставку. Среди прочего, в письме коммунисты в очередной раз обвиняют В.Ющенко в незаконных газовых сделках.
С подобными обвинениями выступил П.Симоненко и сегодня на заседании Верховной Рады Украины.