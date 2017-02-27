Слияние Лондонской биржи с Deutsche Boerse оказалось на грани срыва

Об этом сообщает Republic со ссылкой на Reuters.

Ранее Еврокомиссия потребовала от LSE продать долю в торговой платформе фиксированного дохода MTS. Однако совет директоров Лондонской биржи заявил, что не может удовлетворить новые требования антимонопольного регулятора.

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«Основываясь на позиции комиссии, LSE считает, что регулятор вряд ли одобрит сделку», – говорится в заявлении биржи.

При этом компания сообщила, что продолжит предпринимать шаги для получения одобрения регуляторов.

Ранее сообщалось, что, согласно условиям слияния, доля акционеров LSE в объединенной бирже составит 45,6%, остальные 54,4% придутся на акционеров Deutsche Boerse. Капитализация объединенной компании составит около $30 млрд.