Мировой кризис хуже газового конфликта

Мировой финансовый кризис ликвидности и другие связанные с ним проблемы сегодня имеют большее влияние на украинский рынок акций, нежели газовый конфликт России с Украиной. Так прокомментировала влияние газового конфликта на украинский фондовый рынок брокер инвестиционной компании Galt & Taggart Securities Ukraine Татьяна ЧУБ.

По ее словам, украинский рынок акций достиг такого уровня неликвидности, что даже серьезный конфликт, как этот, не смог сильно отразиться на цене акций в ПФТС. Как отмечает брокер, не пострадали и котировки украинских компаний на международных фондовых площадках. Так, ценные бумаги Ferrexpo (FXPO LN) даже подросли на 16% с 1-го января.

В то же время, по мнению брокера, высокая цена на газ «может отправить украинские бумаги вниз», в частности акции химпредприятий, металлургов и других крупных промышленные предприятия.

Поэтому, по мнению Т.ЧУБ, украинским политикам сегодня следовало бы «объединиться против общей проблемы и выступить одним фронтом». «Таким образом, россиянам было бы сложнее сломить нас по цене», - добавила брокер.