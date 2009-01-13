Капитализация ПФТС в декабре снизилась

Капитализация биржевого списка ПФТС по итогам декабря т.г. снизилась на 8,83% – с 198,84 млрд. грн. до 181,28 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации пресс-службы, общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в январе-декабре этого года составил 45,55 млрд. грн. Общий объем торгов ПФТС в декабре составил 2,56 млрд. грн.

В рамках проекта «Репортинг», когда члены ПФТС отчитываются перед биржей о соглашениях, заключенных с ценными бумагами биржевого списка ПФТС вне ее границ, получены отчеты о 427 соглашениях на общую сумму 688,27 млн. грн. (в ноябре – 415 соглашений на общую сумму 768,15 млн. грн.).

Индекс акций ПФТС на протяжении месяца увеличился на 4,07% – с 289,63 до 301,42 пункта, а за 12 месяцев 2008 года – снизился на 74,33%, с 1 174,02 до 301,42 пункта.

Общее количество сделок, заключенных на ПФТС в декабре, составило 1979. При этом с акциями было заключено 1719 сделок, с корпоративными облигациями – 149, с ценными бумагами ИСИ – 32, с муниципальными облигациями – 17, с ОВГЗ – 62.

Общий объем торгов с акциями на вторичном рынке в ПФТС в декабре составил 1 млрд. 289,2 млн. грн., с корпоративными облигациями – 629,3 млн. грн., с ОВГЗ – 630 млн. грн., с муниципальными облигациями – 1,5 млн. грн., с ценными бумагами ИСИ – 13 млн. грн.

Наибольшее количество соглашений заключено с акциями ОАО «Азовсталь», ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Укрнафта», ОАО «Мотор Сич», ОАО «Центрэнерго».