Американский миллиардер Баффетт увеличил пакет акций Apple более чем вдвое

Инвестиционный фонд Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway более чем в два раза увеличил пакет акций Apple Inc. в январе 2017 года. Об этом американский миллиардер сообщил в интервью телеканалу CNBC.

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К настоящему моменту Berkshire Hathaway владеет порядка 2,5% находящихся в обращении акций Apple (133 млн акций), что делает технологическую корпорацию крупнейшей в активе фонда после Coca-Cola. Пакет акций Apple, принадлежащий Баффетту, оценивается в $17 млрд.

«Потому, что они мне нравятся», — так миллиардер прокомментировал покупку акций. В Apple Баффетта привлекает «способность удержать клиента». Кроме того, бизнесмен одобряет стратегию использования капитала, которой придерживается глава компании Тим Кук. Инвестор прогнозирует, что капитализация Apple превысит $1 трлн, передает РБК.

Накануне Bloоmberg сообщил, что Berkshire Hathaway в 2016 году заработал на акциях Apple более $1,6 млрд. Инвестфонд, как отмечало агентство, в 2016 году вошел в топ-10 крупнейших инвесторов Apple.

На конец 2016 года рыночная стоимость портфельных инвестиций Berkshire в акции Apple оценивалась в $7,1 млрд. Общая стоимость портфеля — $122 млрд.