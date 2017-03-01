Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 3 миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,907 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 2,526 млрд грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 2 года со средневзвешенной доходностью 15,09% годовых, 376,3 млн грн – облигаций сроком 1 год с доходностью 14,99% годовых, 4,5 млн грн – бумаг сроком 9 месяцев с доходностью 12,1% годовых.

Размещение гривневых облигаций сроками обращения 3 и 6 месяцев не проводилось.

Как сообщал УНИАН, Минфин в первом квартале 2017 года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также сроками обращения 2-3 года. Размещение валютных облигаций не планируется.

По состоянию на 28 февраля, объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 685,099 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 382,074 млрд грн, или 55,8% их общего объема.