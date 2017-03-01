Гройсман вновь раскритиковал работу Фонда госимущества: "Вам надо всем уволиться"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь раскритиковал работу Фонда государственного имущества, предложив руководству ведомства «написать заявления и уволиться».

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Об этом глава правительства сказал в ходе заседания Кабмина после утверждения финансового плана энергохолдинга «Центрэнерго», запланированного к приватизации.

«Фонд неэффективно управляет имуществом. Страна теряет миллиарды. Вам надо всем собраться, написать заявления и уволиться, - сказал Гройсман. - Я не буду всего этого терпеть. В чьих интересах вы все это делаете?».

Как сообщал УНИАН, в текущем году Украина в рамках приватизационной кампании планирует продать порядка 100 предприятий. На финальной стадии находится разработка законопроекта, который усовершенствует процесс приватизации - упростит квалификацию активов и определит порядок формирования перечня объектов на приватизацию.

Согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИУ должен был направить в бюджет 17,1 млрд грн. Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 млрд грн не подал заявку ни один инвестор. В 2017 году объем средств от приватизации также должен составить не менее 17 млрд грн.