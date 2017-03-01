Украина выплатила $500 миллионов по еврооблигациям 2015 года выпуска

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонного дохода на сумму 505,429 миллиона долларов США по облигациям внешнего государственного займа 2015 года выпуска, сообщается на сайте министерства.

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"1 марта 2017 года Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по 9 сериям ОВГЗ, выпущенных государством в ноябре 2015 года в рамках проводимой долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом. Общая сумма купонного платежа по состоянию на 1 марта составляет 505,429 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года держатели 13 из 14-ти выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 миллиарда долларов и 0,6 миллиарда евро поддержали их реструктуризацию.

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 года на общую сумму 11,95 миллиарда долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 миллиарда долларов.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.