Азиатские биржи растут вслед за американскими: Nikkei 225 преодолел годовой максимум

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг, следуя положительной динамике закрытия торгов в США днем ранее, а японский индекс Nikkei 225 пробил максимум с 18 декабря 2015 года, свидетельствуют данные торгов.

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Сегодня утром индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,04%, до 3245,91 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,08%, до 2007,39 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,41% - до 23872,50 пункта, корейский KOSPI - на 0,51%, до 2102,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,20% - до 5773,50 пункта, сообщает Прайм.

Японский Nikkei 225 рос на 1,01% - до 19589,07 пункта, ранее он достигал уровня в 19674 пункта, что стало максимумом с 18 декабря 2015 года.

Рыночный стратег IG Group Цзиньгуй Пань, мнение которого приводит газета The Wall Street Journal, заявил, что сильная поддержка мирового фондового рынка исходит из США. Все три основных американских фондовых индекса начали март с рекордов, Dow Jones обновил исторический максимум и превысил психологическую отметку в 21000 пунктов на фоне новых слов президента США Дональда Трампа.

Во вторник Трамп выступил со своей первой программной речью в Конгрессе, в которой изложил предложения по реформе здравоохранения, предложил иммиграционную реформу, а также пообещал вложить 1 триллион долларов в инфраструктуру.

Он также пообещал "историческую налоговую реформу": снизить налог на прибыль корпораций и уменьшить налоги для среднего класса. Кроме того, Трамп раскритиковал Североамериканскую зону свободной торговли НАФТА, вступление Китая во Всемирную торговую организацию и торговый дефицит США.