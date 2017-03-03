Биткоин впервые в истории превысил по стоимости унцию золота

Стоимость биткоина в ходе торгов в четверг, 2 марта, впервые в истории превысила стоимость одной тройской унции золота.

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Об этом свидетельствуют данные торгов на электронных биржах, сообщает РБК.

Так, по данным биржи биткоинов Kraken, последняя зафиксированная стоимость биткоина составила $1265. При этом на бирже Comex золото торговалось на уровне $1235 за тройскую унцию.

Биткоин — это цифровая валюта, появившаяся в 2009 году. Она не обеспечивается какими-либо материальными ценностями. Обмен биткоинами основан на принципе анонимности.

Ранее, 24 февраля, курс биткоина достиг исторического максимума $1183,68. При этом 2 января биткоин торговался на уровне $1022,39. Тогда он впервые превысил планку $1000 с 2013 года.