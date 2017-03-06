Deutsche Bank проведет допэмиссию акций для привлечения восьми миллиардов евро капитала

Положение банка в последние годы ухудшилось из-за череды скандалов и наложенных на него штрафов, передает Deutsche Welle. Эмиссия полностью гарантирована рядом других банков, размещение состоится с 31 марта по 6 апреля.

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Также в банке после заседания наблюдательного совета сообщили об отказе от планов продажи дочернего банка Postbank. Вместо продажи "дочки", которая специализируется прежде всего на обслуживании физических лиц, планируется интегрировать ее в бизнес концерна. Объединенный банк будет иметь более 20 миллионов клиентов. Детальный план по интеграции Postbank должен быть представлен в течение года.

Увеличение капитала призвано усилить устойчивость банка против кризисных явлений и расширить возможности для финансирования. "Наши решения - важный шаг, чтобы сделать Deutsche Bank сильнее и иметь возможность снова расти", - прокомментировал решение наблюдательного совета председатель правления банка Джон Краян, цитирует агентство dpa.

Также на протяжении двух последующих лет банк планирует вывести на биржу и продать незначительный пакет компании по управлению активами Deutsche Asset Management, что тоже должно обеспечить банку дополнительные поступления.

Спекуляции относительно необходимости вливания дополнительных средств в капитал банка из-за затрат на дорогостоящие судебные иски циркулировали несколько месяцев. Благодаря продаже акций банк сможет существенно улучшить коэффициент достаточности базового капитала.