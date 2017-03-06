Французский концерн PSA Peugeot Citroën купил Opel за 2,2 миллиарда евро

Согласно сообщению компании, стоимость покупки Opel и Vauxhall составила 1,3 миллиарда евро, еще 900 миллионов PSA совместно с французским банком BNP Paribas заплатили за европейское подразделение компании GM Financial, которая осуществляла финансовые операции GM в Европе, в частности, оказывала услуги по лизингу и автокредитованию, как сообщает DW.

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Как отмечает агентство AP, после приобретения Opel и Vauxhall PSA станет вторым по величине автоконцерном в Европе и будет уступать только немецкому Volkswagen. Общее количество автомобилей, которые будут производиться французским концерном после покупки европейского отделения GM, составит пять миллионов авто в год. На фоне беспокойств по поводу потери рабочих мест в результате этой сделки в PSA заявили, что и впредь выполнять обязательства перед всеми рабочими, которые работают на предприятиях Opel.

Как известно, Opel входил в состав американского концерна General Motors (GM), однако приносил ему в последнее время убытки. В 2016 году убытки GM в Европе составили 257 миллионов долларов. В 2009 году General Motors уже пытался продать Opel - претендентом выступила австрийско-канадская компания Magna при участии российских инвесторов, а Владимир Путин, тогда премьер-министр России - даже сообщил о приобретении Opel как о свершившемся факте. Однако впоследствии руководство General Motors передумало продавать дочернее предприятие. В 2014 году компания закрыла завод в немецком Бохуме. На Opel в Германии работают более 18 тысяч сотрудников.