«Метинвест» готовится к IPO

Зарегистрированные 14 января в ПФТС сделки с крупными пакетами акций дочерних компаний «Метинвеста» - «Азовстали» и Авдеевского коксохима - могут свидетельствовать о подготовке этой компании к IPO. Так прокомментировал ситуацию аналитик «Альфа Капитал Украина» Олег ЮЗЕФОВИЧ.

По его мнению, данные сделки были внутригрупповыми и являются аналогичными сделке, зарегистрированной в ПФТС в декабре прошлого года, когда Metinvest BV подобным образом приобрела 15% акций Харцызского трубного завода, доведя свою долю до 92%.

«Такие транзакции могут свидетельствовать о намерении сконцентрировать активы группы на компании, зарегистрированной за рубежом для возможного публичного размещения», - отметил О.ЮЗЕФОВИЧ.

В то же время, по его мнению, даже при условии восстановления финансовых рынков такое публичное размещение вряд ли возможно до середины 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 14 января в ПФТС объем торгов достиг рекордного уровня в 655,2 млн. грн. вследствие крупномасштабных сделок вне спрэда с акциями Авдеевского коксохимического завода, «Азовстали» и Запорожского коксохимического завода, общий объем которых составил 654,1 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» производит широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, железнодорожные рельсы, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

«Азовсталь» входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины.

«Азовсталь» входит в Дивизион стали и проката Группы «Метинвест».

ОАО «Авдеевский коксохимический завод», входящее в Группу Метинвест - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие. На заводе выпускается более 30 видов продукции, из них основным является кокс для металлургии, которого в 2007 году АКХЗ произвел более 3 млн. тонн.

АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса Группы Метинвест.

Управляющей компанией Группы «Метинвест» является ООО «Метинвест Хоодинг». Собственниками ООО «Метинвест Хоодинг» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО «СКМ» (48,85%).