Deutsche Bank потерял почти €2 миллиарда капитализации на фоне реструктуризации

Немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank потерял порядка €1,9 млрд капитализации на фоне решения увеличить капитал на €8 млрд, сообщает RNS cо ссылкой на MarketWatch.

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Стоимость акции банка снизились на 7,5% — до €17,71 за бумагу, капитализация компании составляет €24,43 млрд.

Deutsche Bank ранее подтвердил, что им предприняты подготовительные меры для возможной докапитализации в размере €8 млрд.

Также банк намерен реализовать некоторые стратегические шаги. Речь идет, в том числе, о сохранении Postbank и его интеграции с операциями розничного и коммерческого банкинга Deutsche Bank, а также продаже миноритарной доли в Deutsche Asset Management через IPO.