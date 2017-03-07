Fitch подтвердило рейтинг энергохолдинга Ахметова на дефолтном уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК, контролируемого бизнесменом Ринатом Ахметовым, на дефолтном уровне «RD», так как компания еще продолжает реструктуризацию банковской задолженности. Об этом говорится в сообщении агентства.

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Отмечается, что после завершения процесса реструктуризации и переоценки обновленной структуры капитала и бизнес-рисков компании агентство допускает повышение рейтингов ДТЭК и рейтинга ее еврооблигаций до уровня «ССС».

Fitch также присвоило новым евробондам компании, эмитированным в рамках долговой операции, рейтинг «С» с рейтингом возвратности активов на уровне «RR4».

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинг ДТЭК до дефолтного уровня «RD» с «С» в связи с вероятной просрочкой ряда платежей по банковским кредитам и невыплатой банковских долгов.

ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. В конце марта 2013 года ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 млн долл. с погашением в апреле 2018 года.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».