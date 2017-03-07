Фонд гарантирования продал имущество неплатежеспособных банков на 215 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал через систему Prozorro.Продажи, ставшую обязательной к использованию с 1 января, имущество неплатежеспособных банков на общую сумму 215 миллионов гривень.

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Об этом сообщается в модуле бизнес-аналитики Prozorro.

При этом среднее увеличение стартовой цены лота составило 17,06%, а среднее количество предложений на торги - 2,71.

Согласно данным аналитики Prozorro, за время функционирования в системе было проведено 8,9 тысячи аукционов, а эффективность продаж по их результатам составила 1,71%. Это означает, что из 8,9 тысячи аукционов лишь в 1,71% случаев торги оказались успешными и имущество неплатежеспособных банков удалось продать.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение об использовании с 1 января 2017 года системы Prozorro.Продажи, построенной по принципу одноименной системы государственных закупок, для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования вкладов составляет порядка 440 миллиардов гривень.