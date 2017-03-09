Китай одобрил десятки торговых марок, связанных с Трампом

Китай предварительно одобрил 38 торговых марок, связанных с Дональдом Трампом, свидетельствуют документы Управления по товарным знакам КНР, защитив право президента США и его семьи на развитие бренда на рынке.

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Магнат недвижимости Трамп ранее сказал, что передал свои коммерческие интересы в ведение траста, контролируемого одним из его сыновей и топ-менеджером основной компании американского президента Trump Organization. Однако при желании Трамп может упразднить траст, а, являясь его единственным бенефициаром, президент связан с ним с финансовой точки зрения, пишет Рейтер.

Торговые марки, заявки на которые адвокаты Трампа подали в апреле прошлого года, преимущественно зарегистрированы на его имя и адрес в Трамп-тауэр - небоскребе миллиардера в Нью-Йорке.

О предварительном одобрении торговых марок свидетельствуют два списка, опубликованные Управлением по товарным знакам Государственной администрации промышленности и торговли КНР 27 февраля и 6 марта.

Главный юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен, заявил, что компания больше десяти лет активно борется за права на интеллектуальную собственность в Китае.

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Одобренные торговые марки в основном представляют собой вариации имени Дональд Трамп на английском и китайском и приходятся на различные виды бизнеса, включая массажные и спа-салоны, гольф-клубы, гостиницы, страховые и финансовые компании, фирмы недвижимости, розничные магазины, рестораны, бары и компании, предоставляющие услуги личной охраны и сопровождения.

Связь Трампа с бизнесом вызывает опасения политиков и правозащитных организаций, которые говорят, что президент может столкнуться с конфликтом интересов из-за масштабной коммерческой деятельности его семьи.

Сенатор-демократ Бен Кардин, влиятельный представитель комитета Сената по иностранным делам, призвал Госдепартамент и министерства торговли и юстиции предоставить конгрессу информацию об одобрении торговых марок Китаем и "потенциальных рисках для конституции, которые оно представляет".

"Это поразительное событие... Для меня очевидно, что китайские чиновники оценили потенциальный доход от инвестиций для Пекина при позитивных личных деловых отношениях с президентом США", - заявил он.

Ранее Кардин внес резолюцию, призывающую Трампа разорвать связи с Trump Organization, поскольку они могут привести к нарушению пункта конституции США, запрещающего чиновникам принимать подарки или вознаграждения от иностранных государств без одобрения Конгресса.