На мировом рынке может появиться химический гигант стоимостью около $42 миллиардов

Голландская химическая компания Akzo Nobel провела переговоры с американской компанией PPG Industries о частичном или полном слиянии, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Американский химпроизводитель рассматривает для себя либо полное приобретение голландской компании, либо приобретение только ее голландского подразделения. Источники агентства отмечают, что компании могут и не прийти к соглашению, передает RNS.

Рыночная стоимость голландской компании составляет $17 млрд, американской — около 25,9 млрд. Американская PPG при этом имеет 156 заводов по всему миру. Ранее компания уже приобрела североамериканское подразделение Akzo по производству архитектурных покрытий в 2012 году за $1,05 млрд.

При слиянии компании могли бы создать мирового лидера с рыночной стоимостью около $42 млрд в сфере производства продуктов тонкого органического синтеза — красителей, пищевых и синтетических лекарственных компонентов, удобрений и т. д.