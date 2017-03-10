Евросоюз готовит меры по блокированию "политически мотивированных" инвестиций

Евросоюз планирует меры по блокированию «политически мотивированных» инвестиций, сообщает Reuters. Это связано с тем, что Германия, Франция и Италия попросили еврочиновников выступить против таких поглощений, которые могут нанести вред стратегическим интересам Европы.

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Новое предложение может дать ЕС полномочия по более тщательному изучению инвестиций, «имеющих стратегическое значение как с точки зрения экономики, так и с точки зрения безопасности». Сейчас ЕС может блокировать поглощения по антимонопольным основаниям, передает RNS.

В список войдут такие отрасли, как оборона, транспорт, инновационные технологии и те, которые ставят под угрозу «экономическое процветание», говорится в документе департамента по промышленности и предпринимательству Еврокомиссии.

В документе несколько раз ссылаются на действия Китая и приводят пример нежелательной сделки, совершенной для «стратегического проникновения на рынок ЕС». Так, Германия озаботилась протекционистскими мерами после того, как китайская компания Midea в феврале купила ведущего производителя роботов, немецкую фирму Kuka AG. Это была лишь одна из многих сделок с участием Китая, общая сумма которых превысила $10 млрд. Это в 40 раз больше, чем в 2015 году, согласно данным Thomson Reuters.

Согласно документу, ЕС может заблокировать поглощение даже той компании, которая хочет избавиться от избыточных мощностей. Сделка может быть заблокирована даже на уровне дочерних компаний.

Чтобы предложение вступило в силу, оно должно быть одобрено всеми департаментами Еврокомиссии, в том числе противниками протекционистских мер. Но так как в последнее время настроения евроскептиков усиливаются, планируется все-таки оставить странам право разрешить или отклонить поглощение на национальном уровне.