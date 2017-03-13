Samsung купил американского производителя электротехники за $8 миллиардов

Samsung заплатит 112 долларов денежными средствами за каждую обыкновенную акцию Harman.

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics завершил сделку по покупке американского производителя бытовой и автомобильной сетевой электронной техники Harman International Industries. Читайте такжеSamsung вдохнет новую жизнь в Galaxy Note 7: компания решила вернуть скандальный смартфон в продажу Об этом сообщается в совместном релизе компаний, передает Прайм. Общая сумма сделки составляет около 8 миллиардов долларов. Samsung заплатит 112 долларов денежными средствами за каждую обыкновенную акцию Harman. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле (Южная Корея). Harman International Industries - американский производитель бытовой и автомобильной сетевой электронной техники. Компания основана в 1980 году.

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