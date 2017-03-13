Intel покупает разработчика системы для беспилотных авто Mobileye за $15 миллиардов

Intel покупает своего партнера – израильского разработчика систем самоуправления для автомобилей Mobileye – за $15,3 млрд, сообщил ресурс TechCrunch.

Читайте такжеSamsung купил американского производителя электротехники за $8 миллиардов

По данным одного из источников, Mobileye уже собрал своих сотрудников для того, чтобы объявить об этом. Текущая капитализация Mobileye – около $10,5 млрд.

Если сделка состоится, она станет крупнейшей в истории израильских технологических компаний, отмечает ресурс.

До этого Google купил израильский картографический сервис Waze за $1,1 млрд, а Apple – производителя 3D-сенсоров PrimeSense за $300 млн.

Позднее в понедельник Intel и Mobileye официально сообщили о сделке за $15,3 млрд, включая задолженность израильской компании, передают «Ведомости».

Intel надеется, что приобретение позволит ей «стать лидирующим поставщиком технологий для быстрорастущего рынка частично и полностью автономных автомобилей».

Сейчас Intel и Mobileye испытывают 40 самоуправляемых автомобилей на основе BMW. Ранее израильская компания сотрудничала по этой же тематике с Tesla.