Для продажи активов банков-банкротов привлекут американских консультантов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с Национальным банком начинает пилотный проект по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, с привлечением к продаже в качестве консультантов американских компаний.

Как сообщила пресс-служба Фонда, речь идет о дочерних структурах мировых лидеров по реализации проблемных активов - компаний DebtX ("Дебтекс Украина") и FFN – ("Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн").

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По оценкам Фонда, реализация проекта позволит открыть миру отечественный рынок проблемных активов, заинтересовать международных инвесторов и повысить эффективность продажи активов.

Фонд отметил, что в пилотном проекте будут задействованы активы в залоге НБУ по ранее выданным кредитам рефинансирования "ВиЭйБи Банка", "Брокбизнесбанка", "Дельта Банка", "Актив-банка", а также банков "Киевская Русь", "Еврогазбанк", "Финансы и Кредит" и "Златобанк".

По информации ФГВ, из этих активов сформировано два пула, которые включают права требования по кредитам с общей суммой задолженности около 5 миллиардов гривень каждый. Предпродажная подготовка, маркетинг активов и поиск потенциальных покупателей возложены на выбранные компании.

Также Фонд сообщил, что по условиям проекта поиск покупателей будет осуществляться как в Украине, так и за ее пределами, а торги будут проходить в режиме онлайн в ходе электронных аукционов, стать участником которых смогут все заинтересованные инвесторы, независимо от своего местонахождения.

Фонд напомнил, что Национальный банк как кредитор согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге, с учетом предусмотренных внутренними нормативными актами Фонда процедур.

Так, по требованию Фонда, стартовая цена лотов должна быть установлена не ниже оценочной стоимости, а электронные площадки - отвечать требованиям ФГВ для организаторов торгов.

Справка УНИАН. В ходе трехлетней очистки банковской системы с рынка ушел 91 банк, в том числе 4 – с начала 2017 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень, в том числе почти 3,2 миллиарда гривень – от реализации активов. В 2017 году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.

Общий объем задолженности неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины на 1 января 2017 года составил 51,8 миллиарда гривень.