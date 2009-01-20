Фирташ интересуется ОПЗ

Председатель совета директоров RosUkrEnergo Дмитрий Фирташ планирует принять участие в приватизации ОАО «Одесский припортовый завод». Об этом он сообщил в интервью «Коммерсант Украина».

«Что касается ОПЗ, вы знаете, что мы подавали заявку в прошлый раз и нам, конечно, очень интересен этот актив, мы бы хотели принять участие в его приватизации», - отметил он.

Как ранее заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александра Шлапак, ОАО «Одесский припортовый завод» является привлекательным объектом для инвесторов и, вероятно, приватизация завода произойдет в 2009 году.

По словам А.Шлапака, экономический кризис не повлиял на стоимость ОПЗ, так как продукция завода сегодня пользуется достаточно высоким спросом.

Как известно, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировали провести 20 мая 2008 года. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО было введено в действие указом Президента.

7 июля В.ЮЩЕНКО снова приостановил действие распоряжения Кабмина о приватизации Одесского припортового завода.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.