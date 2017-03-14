Фонд гарантирования на этой неделе планирует продать активы банков-банкротов на 2,8 миллиарда

16:29, 14 марта 2017
Фондовый рынок
147

На прошлой неделе фонд выручил от продажи активов неплатежеспособных банков 19,96 млн грн.

Иллюстрация REUTERS

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе планирует продажу активов 50 неплатежеспособных банков на общую сумму 2,8 млрд грн.

Читайте такжеУкраинские банки в январе получили прибыль против убытка годом ранее

Как сообщается на сайте фонда, в том числе 1,739 млрд грн ожидается от реализации прав требования по кредитам, 989,91 млн грн - от продажи основных средств.

Также сообщается, что на прошлой неделе фонд выручил от продажи активов неплатежеспособных банков 19,96 млн грн.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015, 21 – в 2016, и три – в 2017 году.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 млрд грн, в том числе почти 3,2 млрд грн - от реализации активов. В 2017 году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФГВФЛ#банки-банкроты