Фонд гарантирования на этой неделе планирует продать активы банков-банкротов на 2,8 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе планирует продажу активов 50 неплатежеспособных банков на общую сумму 2,8 млрд грн.

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Как сообщается на сайте фонда, в том числе 1,739 млрд грн ожидается от реализации прав требования по кредитам, 989,91 млн грн - от продажи основных средств.

Также сообщается, что на прошлой неделе фонд выручил от продажи активов неплатежеспособных банков 19,96 млн грн.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015, 21 – в 2016, и три – в 2017 году.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 млрд грн, в том числе почти 3,2 млрд грн - от реализации активов. В 2017 году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.