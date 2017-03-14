Фонд гарантирования на этой неделе планирует продать активы банков-банкротов на 2,8 миллиарда
На прошлой неделе фонд выручил от продажи активов неплатежеспособных банков 19,96 млн грн.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на этой неделе планирует продажу активов 50 неплатежеспособных банков на общую сумму 2,8 млрд грн.
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Как сообщается на сайте фонда, в том числе 1,739 млрд грн ожидается от реализации прав требования по кредитам, 989,91 млн грн - от продажи основных средств.
Также сообщается, что на прошлой неделе фонд выручил от продажи активов неплатежеспособных банков 19,96 млн грн.
Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015, 21 – в 2016, и три – в 2017 году.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 млрд грн, в том числе почти 3,2 млрд грн - от реализации активов. В 2017 году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.