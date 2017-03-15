Минфин одолжил на внутреннем рынке более миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,143 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 1,123 млрд грн Минфин привлек в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения 3 года со средневзвешенной доходностью 15,28% годовых, еще 20 млн грн - гривневых облигаций сроком обращения 1 год с доходностью 14,95% годовых.

Размещение бумаг сроками 3, 6, 9 месяцев и 2 года не состоялось.

Как сообщал УНИАН, Минфин в первом квартале 2017 года планирует размещение гривневых облигаций сроками обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев, а также сроками обращения 2-3 года. Размещение валютных облигаций не планируется.

По состоянию на 14 марта объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 692,029 млрд грн, при этом в собственности Национального банка Украины находятся облигации на сумму 384,574 млрд грн, или 56% их общего объема.