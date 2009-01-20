Фондовые рынки Европы закрылись спадом на 0,42-2,15%

Фондовые рынки Европы по итогам торгов во вторник, 20 января, продемонстрировали спад на 0,42-2,15% на фоне опасений инвесторов относительно недостаточности мер правительства Великобритании по оздоровлению активов коммерческих банков, сообщает агентство Франс Пресс. К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,42% - до отметки 4091,40 пункта. Германский DAX во вторник понизился на 1,77%, достигнув 4239,85 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 2,15% - до 2925,28 пункта. Ранее во вторник стало известно о том, что на фоне опасений инвесторов, что меры правительства Великобритании по оздоровлению активов коммерческих банков окажутся недостаточными, акции британской банковской группы Lloyds Banking Group резко упали. Банковская группа Lloyds Banking Group начала обращение на Лондонской фондовой бирже в понедельник. Она была образована в результате слияния двух крупных британских банков - Lloyds TSB и HBOS. В понедельник правительство Великобритании объявило, что окажет коммерческим банкам страны помощь в размере 300 миллиардов фунтов стерлингов. Новый этап помощи банкам со стороны государства направлен на восстановление системы кредитования банками бизнеса и избавление кредитно-финансовых учреждений от так называемых "токсичных активов" - необеспеченных ценных бумаг и кредитов, в том числе ипотечных. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).