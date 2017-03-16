Moody's улучшило прогноз по рейтингу Бразилии
09:10, 16 марта 2017Фондовый рынок
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Данное решение принято ввиду значительного уменьшения рисков по обязательствам со стороны связанных с государством компаний.
Иллюстрация REUTERS
Moody's улучшило прогноз по рейтингу «Ba2» Бразилии с «негативного» до «стабильного».
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Данное решение принято ввиду значительного уменьшения рисков по обязательствам со стороны связанных с государством компаний, сообщает RNS.
Также наблюдается стабилизация макроэкономических условий — так, замедление инфляции оказалось быстрее ожидавшегося. Восстанавливаются властные институты, возник позитивный импульс реформирования системы.
В Moody's ждут роста ВВП Бразилии на 0,5–1% в текущем году, на 1,5% — в 2018 году и на 2–3% — в последующие годы. Инфляция, по прогнозу экспертов агентства, замедлится в текущем году до 4,5%.
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