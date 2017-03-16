Moody's улучшило прогноз по рейтингу Бразилии

Moody's улучшило прогноз по рейтингу «Ba2» Бразилии с «негативного» до «стабильного».

Читайте такжеАгентство Fitch понизило кредитный рейтинг Бразилии

Данное решение принято ввиду значительного уменьшения рисков по обязательствам со стороны связанных с государством компаний, сообщает RNS.

Также наблюдается стабилизация макроэкономических условий — так, замедление инфляции оказалось быстрее ожидавшегося. Восстанавливаются властные институты, возник позитивный импульс реформирования системы.

В Moody's ждут роста ВВП Бразилии на 0,5–1% в текущем году, на 1,5% — в 2018 году и на 2–3% — в последующие годы. Инфляция, по прогнозу экспертов агентства, замедлится в текущем году до 4,5%.