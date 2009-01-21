Российский рынок акций продолжает снижение

Российские фондовые индексы продолжают падение, к середине торгового дня в среду индекс РТС вплотную приблизился к отметке 500 пунктов, свидетельствуют данные бирж. Об этом сообщает РИА "Новости". Российский рынок акций падает с начала текущей недели при неблагоприятном внешнем фоне. Аналитики возлагали надежды на вступление в должность нового президента США Барака Обамы во вторник, однако это событие не привнесло оптимизма на торговые площадки. На 13.00 мск индекс РТС опустился на 1,16% - до 508,30 пункта, индекс ММВБ к этому времени сократился на 1,54% - до 561,02 пункта. Акции "Газпрома"подешевели на ММВБ к середине дня на 1,14%, акции ЛУКОЙЛа - на 1,53%, "Роснефти" - на 1,22%. Котировки ценных бумаг Сбербанка сократились на 3,45%, ВТБ - на 4,53%. Акции ГМК "Норильский никель"подешевели к середине дня на 4,52%.