Ответственность субъектов фондового рынка усилена

Вследствие вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за правонарушения на рынке ценных бумаг» усиливается ответственность за правонарушения на фондовом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Владимир ПЕТРЕНКО.

В частности, по его словам, данным законом расширен перечень правонарушений на рынке ценных бумаг, за которые комиссией применяются санкции, а также увеличен сам размер финансовых санкций.

Так, по информации В.ПЕТРЕНКО, в статье 11 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» расширен перечень правонарушений, за совершение которых комиссией будут применяться к юридическим лицам финансовые санкции. В частности, санкции будут применяться за манипуляции с ценами во время осуществления операций с ценными бумагами, незаконное использование инсайдерской информации, несвоевременное размещение, опубликование информации в базе данных комиссии и пр.

В соответствии со вступившим в силу законом ГКЦБФР также получила право приостанавливать оборот т.н. «мусорных» (спекулятивных) бумаг в случае проблем с их эмитентами. В то же время представители ГКЦБФР не уточнили, какая методика будет применяться при определении нарушений, в частности, с манипуляциями с ценами.

По информации В.ПЕТРЕНКО, штраф за нарушения для физических лиц будет составлять до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн.), в случае повторного нарушения – до 3 тыс. необлагаемых минимумов (51 тыс. грн.) или лишение свободы. Еще более крупные штрафы налагаются на юридических лиц, в частности, за незаконное использование инсайдерской информации юрлицо может быть оштрафовано на сумму до 50 тыс. необлагаемых минимумов (850 тыс. грн.).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2008 года приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за правонарушения на рынке ценных бумаг». Со дня опубликования его в «Урядовом курьере» (14 января т.г.) данный закон вступил в силу.