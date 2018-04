Сегодня мировые рынки выросли на 1—4,5%

Спустя день после инаугурации американские и азиатские рынки выросли на 1—4,5%, сообщает сегодня Газета.ru. Инвесторы надеются, что спасения от нового президента поможет экономике США. Вслед за мировыми площадками растет и российский рынок акций. Индекс ММВБ прибавляет более 1,6%.

Торги на российском фондовом рынке открылись в “зеленой зоне”. В первые минуты индекс ММВБ прибавил 1,62% и составил 592,82 пункта, индекс РТС вырос на 0,59% до 533,20 пункта.

К открытию российских площадок сложился благоприятный внешний фон. Накануне американские фондовые индексы закрылись в плюсе. Dow Jones Industrial Average поднялся на 3,51% и составил 8228,1 пункта. S&P 500 подскочил на 4,35% до 840,24 пункта, Nasdaq Composite — на 4,60% до 1507,07 пункта. Драйверами роста стали бумаги финансового сектора.

Инвесторы возлагают большие надежды на план спасения банков, который предложит президент США Барак Обама на рассмотрение конгрессу в ближайшие несколько недель.

Котировки акций Citigroup и Bank of America взлетели на 31%, JPMorgan Chase & Co — на 25%. Лидером роста стали ценные бумаги PNC Financial Services Group, подорожавшие на 37% после того, как руководство банка заявило, что не будет проводить допэмиссию акций, несмотря на убыток в четвертом квартале. “Похоже, банковская система выживет. Есть “неболеющие” институты, которым, может, и требуется привлечение дополнительного капитала, чтобы пройти этот период, но они выживут и будут снова процветать”, — передает Bloomberg слова портфельного управляющего Federated Clover Investment Advisors Мэттью Кауфлер.

Позитив из Америки воодушевил азиатских инвесторов, которые вопреки слабым макроэкономическим данным играют на повышение. Так, гонконгский Hang Seng растет на 2,02%, корейский Kospi — на 1,14%, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,28%. Японский Nikkei 225 прибавил 1,90%, несмотря на то, что экспорт страны в декабре снизился на 35%. Китайский CSI 300 поднялся на 0,96%, хотя в четвертом квартале экономический рост Поднебесной замедлился до семилетнего минимума. Если в первом квартале прошлого года ВВП Китая составил 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, во втором — 10,1%, в третьем — 9%, то в четвертом — всего 6,8%.

“В настоящее время мировой финансовый кризис продолжает углубляться и распространяться, его влияние на экономику страны сохраняется”, — подчеркнул начальник Государственного статистического управления КНР Ма Цзяньтан.

Сегодня оптимизма российским инвесторам добавит нефть, цена на которую продолжает расти. С утра мартовский фьючерс на нефть марки WTI в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже подорожал на 0,05% до 43,57 долл за баррель. Накануне стоимость углеводородов взлетела на 6,6% до 43,55 долл за баррель. “На сегодняшнюю динамику котировок нефти будут оказывать влияние несколько факторов. Во-первых, будут опубликованы данные по запасам нефти в США, которые согласно опросам экспертов за неделю могут возрасти на 1,4 млн баррелей, а запасы бензина — на 1,9 млн баррелей. С другой стороны, коррективы в движение рынка может внести макростатистика в США”, — отмечает начальник аналитического управления “Атона” Вячеслав Буньков.

Как сообщалось вчера, мировые рынки падали вследствие инаугурационной речи Барака Обамы, который заявил, что США «ждут тяжелые времена».