Китай вольет в экономику страны еще $11,6 миллиарда

Народный банк Китая выведет на рынок во вторник. 21 марта, 80 млрд юаней ($11,59 млрд) через сделки обратного РЕПО, сообщается на сайте регулятора, передает RNS.

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Регулятор планирует вывести на рынок 50 млрд посредством аукционов обратного РЕПО с условием обратной продажи ценных бумаг через семь дней и доходностью 2,45%, 20 млрд юаней через сделки 14-дневного обратного РЕПО с доходностью 2,6% и 10 млрд юаней через сделки 28-дневного обратного РЕПО с доходностью в 2,75%.

Ранее, 20 марта, Народный банк Китая сообщил о вливании 100 млрд юаней ($14,4 млрд) через сделки семидневного, 14-дневного и 28-дневного обратного РЕПО с такими же ставками доходности.