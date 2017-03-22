Fitch из-за низких цен на нефть понизило рейтинг Саудовской Аравии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах Саудовской Аравии с «АА-» до «А+». Прогноз по рейтингам — стабильный, сообщило агентство.

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Также рейтинг гособлигаций страны в иностранной валюте понижен с «А+» до «АА-».

Краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровнях «F1+», сообщает RNS.

«Понижение долгосрочных рейтингов Саудовской Аравии отражает продолжающееся ухудшение государственного и внешнего балансов, значительно более широкий, чем ожидалось, дефицит бюджета в 2016 году и сохранение сомнений в том, в какой степени масштабная правительственная программа реформ может быть реализована», — пояснили в агентстве.

Принимая решение по рейтингам страны, Fitch исходило из своего прогноза цены нефти Brent. По мнению агентства, средняя цена барреля Brent в 2017 году составит $52,5 за баррель и $55 — в 2018 году.