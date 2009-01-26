Приостановлены кредитные рейтинги эмиссий ряда компаний

Независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" приостановило долгосрочные кредитные рейтинги выпусков целевых облигаций ряда компаний в связи с окончанием срока погашения облигаций.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, это касается выпуска целевых облигации (серия С) ООО "Аквапарк" (г. Киев) на сумму 50 млн. грн.; выпуска целевых облигаций (серии А, В) ООО "Приоритет" (г. Ялта) на сумму 70,5 млн. грн.; выпуска целевых облигаций (серии А, D) ООО "ТФ-ИНВЕСТ" (г. Одесса) на сумму 162 тыс. грн.

Также "Кредит-Рейтинг" приостановило долгосрочные кредитные рейтинги выпусков целевых облигаций (серии N-O, серии К-М, серии A-G) ООО "Пластополимер" (г. Симферополь) на сумму 16,1 млн. грн., 24 млн. грн. и 80 млн. грн. соответственно.

Отмечается, что приостановка является промежуточной стадией перед отзывом рейтинга.

"Кредит-Рейтинг" отозвало долгосрочный кредитный рейтинг выпуска целевых облигаций (серии E-G) ОАО "Фирма "Астарта-Центр" (г. Киев) на сумму 41,8 млн. грн.

"Кредит-Рейтинг" также отозвало долгосрочный кредитный рейтинг выпуска целевых облигаций (серии А-В) ООО "Чернигов-Проспект" (г. Чернигов) на сумму 16,5 млн. грн. в связи с погашением облигаций.