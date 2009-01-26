На российском фондовом рынке значительный рост

На российском фондовом рынке сегодня наблюдался значительный рост. Биржевой индекс по состоянию на 18:44 мск вырос на 10,83 % - до 613,56 пунктов, сообщает сайт ММВБ.

Наиболее значительно выросли акции «Лукойла» (на 13,72 %), «Сбербанка» (на 12,57 %), «МосЭнерго» (на 11,34 %).

Индекс РТС по состоянию на 18:00 мск вырос на 8,27 % до 539.38 пунктов. Наиболее значительно выросли акции «Лукойла» (на 13,07 %), «Роснефти» (на 12,99 %), «Сбербанка» (на 10,44 %).