Фонд госимущества хочет выставить на приватизацию 5 госшахт до конца года

Фонд государственного имущества намерен выставить на приватизацию 5 государственных угольных предприятий до конца 2017 года, сообщил глава ФГИ Игорь Билоус на пресс-конференции.

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«Есть шахты, которые определены на приватизацию, однако их не так много, как бы нам хотелось. Сейчас таких объектов не больше 5, и до конца года мы бы хотели осуществить эти продажи», - сказал он.

Глава ФГИ сообщил, что сейчас готовятся документы и определяется, кто будет осуществлять продажу.

«Это будет или региональное отделение фонда госимущества, или центральный аппарат», - сказал он.

Белоус отметил, что не может назвать, какие шахты будут продаваться, поскольку сейчас идут дебаты о том, какие шахты будут закрываться, а какие приватизироваться.

«Сейчас готовится «Краснолиманская» и еще несколько, просто я их не помню. Потому, что их всего 36 и идут дебаты, какие из них будут закрываться, консервироваться, оставаться в государственной собственности, а какие приватизироваться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины одобрил проект закона о формировании специального фонда бюджета за счет концессионных и арендных платежей для проведения мероприятий по закрытию угледобывающих предприятий.

В бюджете на 2017 год предусмотрено выделение 870 млн грн по программе поддержки государственных угледобывающих предприятий путем частичной компенсации расходов на добычу угля.